Вс, 9.06.2019
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Этой ночью Латвию пересек холодный атмосферный фронт

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Ночью Латвию пересек холодный атмосферный фронт, за ним западный ветер принесет в страну более прохладный воздух, со ссылкой на метеорологические данные пишет LETA.

За прошедшие сутки сильнейшие ливни затронули Курземе и западные края Земгале, отдельные грозовые облака пересекли Латгале и Видземе.

В целом по стране зарегистрировано несколько тысяч молний. 

В субботу в Латвии максимальная температура достигла +27..+29 градусов, на побережье +21..+26 градусов. 

Самая высокая температура в Европе 8 июня была +38 градусов на Балканском полуострове и в Италии. Самая низкая температура в ночь на воскресенье была  -1..-3 градуса в Исландии и Альпах. 

В воскресенье в Латвии будет весьма солнечно, в первой половине дня в крайних восточных районах страны возможны кратковременные дожди с грозой. Западный ветер будет умеренным.

Днем воздух прогреется до +21..+25 градусов, на западном Курземском и северном Видземском побережье - до +17..+20 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность без дождя, западный, северо-западный ветер будет умеренным. Температура воздуха прогреется до +23 градусов.

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