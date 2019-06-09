Этой ночью Латвию пересек холодный атмосферный фронт

За прошедшие сутки сильнейшие ливни затронули Курземе и западные края Земгале, отдельные грозовые облака пересекли Латгале и Видземе.

В целом по стране зарегистрировано несколько тысяч молний.

В субботу в Латвии максимальная температура достигла +27..+29 градусов, на побережье +21..+26 градусов.

Самая высокая температура в Европе 8 июня была +38 градусов на Балканском полуострове и в Италии. Самая низкая температура в ночь на воскресенье была -1..-3 градуса в Исландии и Альпах.

В воскресенье в Латвии будет весьма солнечно, в первой половине дня в крайних восточных районах страны возможны кратковременные дожди с грозой. Западный ветер будет умеренным.

Днем воздух прогреется до +21..+25 градусов, на западном Курземском и северном Видземском побережье - до +17..+20 градусов.