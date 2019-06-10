В ближайшие дни возможны сильнейшие грозы и рекорды жары

В Латвии грозовые ливни возможны уже со вторника. Именно во вторник и в среду граница между жарой на юге и холодом на севере будет ближе всего к Латвии. Прогнозируемая по различным численным моделям температура воздуха в среду - примерно от +15 градусов на Колкасрагсе до +35 градусов в юго-восточной части страны.

Наивысшая температура воздуха, зарегистрированная в Латвии в июне - это +34,6 градусов 28 июня 1973 года в Мерсрагсе. Вероятность того, что этот рекорд будет побит, есть, но маленькая.

На этой неделе возможны не только самая высокая в году температура воздуха, на и сильнейшая влажность - будет особенно душно.

Гроза местами может принести как очень сильные ливни, так и бури с крупным градом. Риск гроз будет сохраняться со вторник до пятница.

Облака и переменчивое направление воздуха нередко вызывают большие колебания температуры и большие территориальные контрасты. В конце недели в Латвии в целом ожидается более прохладная погода, хоть местами температура воздуха и может достичь отметки в +30 градусов.