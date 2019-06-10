Пн, 10.06.2019
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Во вторник в Латвию вернется жара

ФОТО: EPA/Scanpix

Во вторник в Латвию придет горячий воздух с юга, местами возможны грозы, прогнозируют синоптики.

Ночью местами возможны кратковременные дожди, в Курземе грозы. Температура опустится до +12..+18 градусов.

Днем ожидается частичная облачность, гроза более вероятна в Курземе. На солнце воздух раскалится до +26..+31 градуса, на несколько градусов холоднее будет на Курземском побережье Рижского залива.

В Риге осадков не ожидается, восточный ветер сменится юго-восточным. Температура воздуха ночью составит +18 градусов, во второй половине дня около +30.

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