Беспощадная жара: впервые в этом году объявлено оранжевое предупреждение

Самая жаркая погода ожидается во вторник после обеда на юге страны. Прохладнее чем в других местах Латвии будет на побережье Северного Курземе, температура воздуха на Колкасрагсе сохранится ниже +20 градусов.

В среду и в четверг местами на юге страны жара станет очень сильной - температура воздуха достигнет +33 или даже +34 градусов, предупреждают синоптики.

Перед жарой с юго-востока могут прийти дождевые и грозовые облака, они появятся в Курземе, но могут достичь и окрестностей Риги. Самый больший риск создадут грозовые облака, которые могут образоваться в послеобеденное и вечернее время.

Условия для развития грозы будут подходящими после обеда и вечером, но, согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии гроза ожидается в основом в западных краях и в ее время возможны сильные ливни, град и порывы ветра до 20 метров в секунду.

Главенствующим будет медленный до умеренного восточный, юго-восточный ветер. Поскольку ветер на высоте нескольких километров будет дуть с юго-запада, грозовые облака будут двигаться с юго-запада на северо-восток.

В Риге вторник может пройти без существенных осадков, облачность уменьшится. Вечером увеличится риск грозы с громом. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер и температура воздуха составит около +30 градусов.

Предупреждение оранжевого цвета означает, что погодные условия становятся опасными. Прогнозируется сравнительно редкое явление, которые может причинить ущерб и убытки. Жителям стоит быть бдительными и интересоваться новейшими прогнозами погоды, осознавать риски и следить за информацией, которую предоставляют ответственные учреждения, например, спасательная служба или самоуправление.

Согласно данным синоптиков, самая высокая температура воздуха в этом году была зарегистрирована в Вентспилсском порту 6 июня - +32,2 градуса. В 2018 году рекорд составил +34,2 градуса - такая температура воздуха была зафиксирована 30 июля в Бауске.