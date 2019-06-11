Разгул стихии: над Балтийским морем вспышек молний более 10 тысяч в час

Пока это самая большая грозовая туча в Европе и одна из самых больших в мире.

В регионе Балтийского моря такие большие и устойчивые грозовые тучи образуются редко. Они могут вызвать бурю, особо сильные ливни и крупный град.

В ближайшие часы грозовая облачность распространится дальше к северу над Балтийским морем и может достичь территории Эстонии и затронуть северную часть Латвии. Сохранится риск сильного ливня и ветра, местами возможны буря и град.

Одновременно несколько менее больших грозовых туч образовалось над сушей. Во вторник утром ливни и грозы прошли в Мерсрагсе и Юрмале, другая грозовая туча движется от Земгале и литовского приграничья в сторону Риги.