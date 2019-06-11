Разгул стихии: над Балтийским морем вспышек молний более 10 тысяч в час

Во вторник утром южную часть Балтийского моря продолжает пересекать большая грозовая туча, количество вспышек молний превысило 10 000 в час, свидетельствует метеорологическая информация.
Пока это самая большая грозовая туча в Европе и одна из самых больших в мире.
В регионе Балтийского моря такие большие и устойчивые грозовые тучи образуются редко. Они могут вызвать бурю, особо сильные ливни и крупный град.
В ближайшие часы грозовая облачность распространится дальше к северу над Балтийским морем и может достичь территории Эстонии и затронуть северную часть Латвии. Сохранится риск сильного ливня и ветра, местами возможны буря и град.
Одновременно несколько менее больших грозовых туч образовалось над сушей. Во вторник утром ливни и грозы прошли в Мерсрагсе и Юрмале, другая грозовая туча движется от Земгале и литовского приграничья в сторону Риги.
По прогнозам Global Forecast System, со вторника до пятницы в Латвии местами возможны разрушительные грозы с локальными интенсивными ливнями, градом и бурями. В среду самая сильная жара сохранится к югу от Латвии, а самым жарким днем этой недели может стать четверг.