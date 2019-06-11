В ночь на среду ожидаются грозовые ливни

Ночью и днем местами ожидаются дожди и грозы. Во вторник вечером и в ночь на среду сильные грозовые ливни наиболее вероятны в крайних северных районах Латвии, в среду во второй половине дня - на юге страны.

Ожидается переменная облачность. Ночью - ветер переменных направлений, днем будет преобладать восточный, северо-восточный ветер, его скорость в порывах увеличится до 9-14 м/сек. При грозе ветер усилится до 20-23 м/сек., возможен град.

Минимальная температура воздуха ночью - от +13 градусов местами на севере Латвии до +21 градуса в юго-восточных районах. Днем воздух прогреется до +19..+29 градусов, в крайних южных районах - до +32 градусов.