Гроза основательно прошлась по Курземе

В округе Алсунги и в Иванде Кулдигского края крупнейшие градины достигали диаметра четырех-пяти сантиметров. О крупном граде сообщили и жители пригорода Кулдиги, а также волостей Кабилес, Курмалес, Падурес, Пелчу и Румбас Кулдигского края. Позднее крупный град достиг Кандавского края и Сабиле.

Град, как и сильные ливни и порывы ветра нанесли разрушения садам. Местами сломаны деревья, перегорожены дороги, размыты участки земляных дорог.

После семи часов вечера самые сильные грозы наблюдаются на Севере Курземе, особенно на территории на юг от Талси.

Грозовые тучи движутся через северную сторону Курземе в Рижский залив. Позднее сильные грозы возможны и в Видземе, главным образом, на севере.

Напомним, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение о сильных грозах. Порывы ветра могут достичь 20-24 метров в секунду, количество осадков - 40 миллиметров. Возможен крупный град.

В среду над территорией Латвии протянется атмосферный фронт, который отделит жару в южной части страны от прохлады в северной, прогнозируют синоптики.

Ночью и днем местами ожидаются дожди и грозы. Во вторник вечером и в ночь на среду сильные грозовые ливни наиболее вероятны в крайних северных районах Латвии, в среду во второй половине дня - на юге страны.

Ожидается переменная облачность. Ночью - ветер переменных направлений, днем будет преобладать восточный, северо-восточный ветер, его скорость в порывах увеличится до 9-14 м/сек. При грозе ветер усилится до 20-23 м/сек., возможен град.

Минимальная температура воздуха ночью - от +13 градусов местами на севере Латвии до +21 градуса в юго-восточных районах. Днем воздух прогреется до +19..+29 градусов, в крайних южных районах - до +32 градусов.