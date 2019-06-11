На Ригу надвигается сильная гроза

В ближайшие часы в Риге ожидается гроза с сильными порывами ветра и градом, сообщает агентство LETA со ссылкой на синоптиков.
В Риге объявлено желтое предупреждение, так как гроза не будет столь разрушительной, как в Курземе.
Ранее Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение в северной части страны о сильной грозе. Порывы ветра могут достигать 24 метров в секунду, количество осадков - 40 миллиметров.
Во второй половине дня во вторник в округе Алсунги и в Иванде Кулдигского края прошли грозы с градом, крупнейшие градины достигали диаметра четырех-пяти сантиметров. О крупном граде сообщили и жители пригорода Кулдиги, а также волостей Кабилес, Курмалес, Падурес, Пелчу и Румбас Кулдигского края. Позднее крупный град достиг Кандавского края и Сабиле.
Град, как и сильные ливни и порывы ветра нанесли разрушения садам. Местами сломаны деревья, перегорожены дороги, размыты участки земляных дорог.
После семи часов вечера самые сильные грозы наблюдаются на Севере Курземе, особенно на территории на юг от Талси.