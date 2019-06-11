На Ригу надвигается сильная гроза

В Риге объявлено желтое предупреждение, так как гроза не будет столь разрушительной, как в Курземе.

Ранее Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение в северной части страны о сильной грозе. Порывы ветра могут достигать 24 метров в секунду, количество осадков - 40 миллиметров.

Во второй половине дня во вторник в округе Алсунги и в Иванде Кулдигского края прошли грозы с градом, крупнейшие градины достигали диаметра четырех-пяти сантиметров. О крупном граде сообщили и жители пригорода Кулдиги, а также волостей Кабилес, Курмалес, Падурес, Пелчу и Румбас Кулдигского края. Позднее крупный град достиг Кандавского края и Сабиле.

Град, как и сильные ливни и порывы ветра нанесли разрушения садам. Местами сломаны деревья, перегорожены дороги, размыты участки земляных дорог.