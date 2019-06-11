Из-за непогоды без электричества остались тысячи жителей

Разрушения на электролиниях констатированы главным образом на территории на восток от Кулдиги и на юг от Талси. Крупнейшие разрушения затронули и округу Тукумса.

В Тукумсе и его округе была зарегистрирована буря, поэтому местами были повалены деревья и блокированы дороги.

Напомним, ранее Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение в северной части страны о сильной грозе. Порывы ветра могут достигать 24 метров в секунду, количество осадков - 40 миллиметров.

Во второй половине дня во вторник в округе Алсунги и в Иванде Кулдигского края прошли грозы с градом, крупнейшие градины достигали диаметра четырех-пяти сантиметров. О крупном граде сообщили и жители пригорода Кулдиги, а также волостей Кабилес, Курмалес, Падурес, Пелчу и Румбас Кулдигского края. Позднее крупный град достиг Кандавского края и Сабиле.

Град, как и сильные ливни и порывы ветра нанесли разрушения садам. Местами сломаны деревья, блокированы дороги, размыты участки земляных дорог.

После семи часов вечера самые сильные грозы наблюдаются на Севере Курземе, особенно на территории на юг от Талси.