Ср, 12.06.2019
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Погода на выходные: сухо и солнечно

Пляж на Кипсале. Иллюстративное фото

ФОТО: Austra Helēna Žaggere/LETA

До пятницы во многих регионах Латвии ожидаются ливни, но в субботу и воскресенье погода станет более сухой и солнечной, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

В течение недели в некоторых регионах Латвии пройдет сильный ливень, ожидается град и ветер. Однако суббота и воскресенье, вероятно, пройдут без осадков, хотя в воскресенье во второй половине дня возрастет вероятность грозы.

Согласно прогнозу Global Forecast System, температура воздуха в субботу во второй половине дня возрастет до +19..+24 градусов на побережье и +25..+28 градусов в остальной части страны. В воскресенье температура воздуха опять может достигнуть отметки в +30 градусов.

Следующая рабочая неделя, вероятнее всего, будет прохладнее и температура воздуха не будет превышать +20..+25 градусов. Возможен кратковременный дождь и гроза.

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