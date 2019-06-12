Погода на выходные: сухо и солнечно

В течение недели в некоторых регионах Латвии пройдет сильный ливень, ожидается град и ветер. Однако суббота и воскресенье, вероятно, пройдут без осадков, хотя в воскресенье во второй половине дня возрастет вероятность грозы.

Согласно прогнозу Global Forecast System, температура воздуха в субботу во второй половине дня возрастет до +19..+24 градусов на побережье и +25..+28 градусов в остальной части страны. В воскресенье температура воздуха опять может достигнуть отметки в +30 градусов.