В ближайшие сутки ожидаются кратковременные дожди и грозы

Первые грозовые тучи в среду появились сразу после 14.00 в окрестностях Лиепаи.

Местами возможны интенсивные ливни, град и сильный ветер, с наибольшей вероятностью - в четверг после полудня и вечером.

В четверг ожидается переменная облачность. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер, во второй половине дня в Курземе он сменится западным ветром.

Минимальная температура воздуха ночью - от +14 градусов на северо-востоке Латвии до +21 градуса на южном Курземском морском побережье. Днем воздух прогреется до +29..+33 градусов, в восточных районах и местами на морском побережье - до +24..+28 градусов.