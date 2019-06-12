Ср, 12.06.2019
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В ближайшие сутки ожидаются кратковременные дожди и грозы

Дождь

ФОТО: Pixabay

В среду вечером и в ночь на четверг, а также в четверг днем в Латвии повсеместно ожидаются кратковременные дожди и грозы, прогнозируют синоптики.

Первые грозовые тучи в среду появились сразу после 14.00 в окрестностях Лиепаи.

Местами возможны интенсивные ливни, град и сильный ветер, с наибольшей вероятностью - в четверг после полудня и вечером.

В четверг ожидается переменная облачность. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер, во второй половине дня в Курземе он сменится западным ветром.

Минимальная температура воздуха ночью - от +14 градусов на северо-востоке Латвии до +21 градуса на южном Курземском морском побережье. Днем воздух прогреется до +29..+33 градусов, в восточных районах и местами на морском побережье - до +24..+28 градусов.

В Риге возможны грозовые ливни, во время грозы - град, сильные порывы ветра, затопление улиц. Температура воздуха ночью - не ниже +18 градусов, днем воздух прогреется до +31 градуса.

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