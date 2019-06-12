Снова рекорд! В Латвии такая жара 12 июня зафиксирована впервые

В среду, 12 июня, в 15.00 на Даугавпилсской станции метеонаблюдений столбик термометра поднялся до отметки +32,2 градуса - такая жара 12 июня в Латвии зафиксирована впервые, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Предыдущий рекорд жары для 12 июня был зарегистрирован в 1937 году и составил +31,8 градуса.
Чуть выше +30 градусов температура воздуха в среду поднялась также местами в Земгале и Руцавском крае.
На большей части территории Латвии температура воздуха под влиянием поступающих из России холодных воздушных масс гораздо ниже.
В Резекне на 10 градусов холоднее, чем в Даугавпилсе, во многих местах в Видземе температура воздуха не превышает +20 градусов, а в Колке - всего +18 градусов.
Над окрестностями Лиепаи нависла грозовая туча, на небольшой территории она пролилась очень сильным ливнем, зарегистрировано более 200 вспышек молний. В ближайшие часы гроза ожидается и в других местах страны.
По всей вероятности, в Латвии будет побит также рекорд жары для 13 июня.