В четверг ожидается жара до +33 градусов и грозы

В четверг воздух на большей части территории Латвии раскалится до +29..+33 градусов, прогнозируют синоптики.
Немного прохладнее будет на побережье, а также на востоке страны.
Таким образом, будет побит национальный рекорд жары для 13 июня - зарегистрированные в 1972 году +31,4 градуса. В соответствии с нынешними прогнозами, это будет самый жаркий день всего июня.
Облачность будет небольшой или переменной. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы с градом или локальной бурей.
Преобладающим будет умеренный южный, юго-восточный ветер, в Курземе его заменит западный ветер.
В Риге температура повысится до +31 или +32 градусов, будет дуть умеренный юго-восточный ветер, возможна гроза.