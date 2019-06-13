Чт, 13.06.2019
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В четверг ожидается жара до +33 градусов и грозы

ФОТО: AP/Scanpix

В четверг воздух на большей части территории Латвии раскалится до +29..+33 градусов, прогнозируют синоптики.

Немного прохладнее будет на побережье, а также на востоке страны.

Таким образом, будет побит национальный рекорд жары для 13 июня - зарегистрированные в 1972 году +31,4 градуса. В соответствии с нынешними прогнозами, это будет самый жаркий день всего июня.

Облачность будет небольшой или переменной. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы с градом или локальной бурей.

Преобладающим будет умеренный южный, юго-восточный ветер, в Курземе его заменит западный ветер.

В Риге температура повысится до +31 или +32 градусов, будет дуть умеренный юго-восточный ветер, возможна гроза.

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