В четверг ожидается жара до +33 градусов и грозы

Немного прохладнее будет на побережье, а также на востоке страны.

Таким образом, будет побит национальный рекорд жары для 13 июня - зарегистрированные в 1972 году +31,4 градуса. В соответствии с нынешними прогнозами, это будет самый жаркий день всего июня.

Облачность будет небольшой или переменной. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы с градом или локальной бурей.

Преобладающим будет умеренный южный, юго-восточный ветер, в Курземе его заменит западный ветер.