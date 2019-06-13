Чт, 13.06.2019
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Вода в море в Риге и в Юрмале - ледяная

Девушка

ФОТО: PA/Scanpix

Господствующий в последние сутки восточный ветер привел к резкому понижению температуры воды в море на Видземском побережье, в том числе в Риге и Юрмале, свидетельствуют данные со спутников.

В Скулте температура воды в четверг утром составила +6,6 градуса, в Юрмале и Риге она может быть еще холоднее.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в Мерсрагсе в 7 часов утра составляла +15 градусов, в Рое и Колке +10 и +13, в Вентспилсе - неполных +18, в Лиепайском порту - почти +20 градусов.

В реках и озерах вода прогрелась до +17..+23 градусов.

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