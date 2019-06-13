Вода в море в Риге и в Юрмале - ледяная

В Скулте температура воды в четверг утром составила +6,6 градуса, в Юрмале и Риге она может быть еще холоднее.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в Мерсрагсе в 7 часов утра составляла +15 градусов, в Рое и Колке +10 и +13, в Вентспилсе - неполных +18, в Лиепайском порту - почти +20 градусов.