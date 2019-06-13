Впервые в истории метеонаблюдений в Латвии +32 градуса. Приближаются грозовые облака
В четверг сразу после полудня температура в Курземе, Видземе, Риге и ее окрестностях поднялась до +31..+32 градусов, и такая жара 13 июня в Латвии регистрируется впервые в истории метеонаблюдений.
+32 градуса зарегистрировано также в аэропорту "Рига".
Прежний национальный рекорд жары для 13 июня составлял +31,4 градуса в 1972 году.
В Латвии рекорд жары был побит уже второй день подряд.
После того, как ветер повернул с моря, температура на Курземском побережье опустилась до +20..+24 градусов.
Над морем гремят грозы, которые могут затронуть Курземе. Грозовые облака образовались также на востоке Литвы и приближаются к Латвии.
В среду в Литве температура воздуха в центре страны составила +35,7 градуса.
Отмечается, что уже утром в четверг в Курземе начались грозовые дожди, которые в ближайшие часы и в ночь на пятницу охватят значительную часть территории Латвии.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение: во время грозы ожидаются порывы ветра до 20-23 метров в секунду, возможен град. Количество осадков местами составит 35 мм.
В пятницу в Латвию с западным, северо-западным ветром придет более прохладный воздух. Местами еще ожидаются дожди, но грозы возможны только в юго-восточных районах.
Температура воздуха ночью опустится до +15..+20 градусов, днем составит +17..+25, на востоке страны - до +29 градусов, в столице около +20 градусов.
Jūrā pie Kurzemes piekrastes pamatīgs negaiss pic.twitter.com/Ac236LlMto— Jānis Tereško (@JanisTeresko) June 13, 2019