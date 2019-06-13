Впервые в истории метеонаблюдений в Латвии +32 градуса. Приближаются грозовые облака

+32 градуса зарегистрировано также в аэропорту "Рига".

Прежний национальный рекорд жары для 13 июня составлял +31,4 градуса в 1972 году.

В Латвии рекорд жары был побит уже второй день подряд.

После того, как ветер повернул с моря, температура на Курземском побережье опустилась до +20..+24 градусов.

Над морем гремят грозы, которые могут затронуть Курземе. Грозовые облака образовались также на востоке Литвы и приближаются к Латвии.

В среду в Литве температура воздуха в центре страны составила +35,7 градуса.

Отмечается, что уже утром в четверг в Курземе начались грозовые дожди, которые в ближайшие часы и в ночь на пятницу охватят значительную часть территории Латвии.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение: во время грозы ожидаются порывы ветра до 20-23 метров в секунду, возможен град. Количество осадков местами составит 35 мм.

В пятницу в Латвию с западным, северо-западным ветром придет более прохладный воздух. Местами еще ожидаются дожди, но грозы возможны только в юго-восточных районах.

Температура воздуха ночью опустится до +15..+20 градусов, днем составит +17..+25, на востоке страны - до +29 градусов, в столице около +20 градусов.