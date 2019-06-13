Чт, 13.06.2019
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Ciklon - RUS TVNET
  • Погода
  • Рекорд для столицы: в аэропорту "Рига" температура воздуха достигла +34 градусов

Рекорд для столицы: в аэропорту "Рига" температура воздуха достигла +34 градусов

Международный аэропорт "Рига"

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В четверг, 13 июня, после 15.00 температура воздуха в международном аэропорту "Рига" достигла +34 градусов, свидетельствуют данные метеорологических станций.

+34 градуса - рекордная для июня температура в столице. Прежде она была зарегистрирована только однажды на одной рижских метеостанций - 7 июня 1988 года.

В свою очередь для всей страны температурный рекорд июня составляет +34,6 градуса - такая температура 28 июня 1973 года была зарегистрирована в Мерсрагсе.

В Риге абсолютный рекорд жары составляет +34,5 градуса, а зарегистрирован он был 15 июля 1885 года.

Сегодня также побит национальный температурный рекорд - в четверг после полудня температура в Курземе, Видземе, Риге и ее окрестностях поднялась до +31..+32 градусов.

Прежний национальный рекорд жары для 13 июня составлял +31,4 градуса в 1972 году.

Читать также

НАВЕРХ