Рекорд для столицы: в аэропорту "Рига" температура воздуха достигла +34 градусов

+34 градуса - рекордная для июня температура в столице. Прежде она была зарегистрирована только однажды на одной рижских метеостанций - 7 июня 1988 года.

В свою очередь для всей страны температурный рекорд июня составляет +34,6 градуса - такая температура 28 июня 1973 года была зарегистрирована в Мерсрагсе.

В Риге абсолютный рекорд жары составляет +34,5 градуса, а зарегистрирован он был 15 июля 1885 года.

Сегодня также побит национальный температурный рекорд - в четверг после полудня температура в Курземе, Видземе, Риге и ее окрестностях поднялась до +31..+32 градусов.