Синоптики рассказали, какой в Латвии будет вторая половина июня

Во второй половине июня в Латвии уже не прогнозируется столь сильная жара, как в некоторые дни первой половины месяца, но в целом нынешний июнь может стать самым теплым в истории страны, свидетельствуют прогнозы погоды.
В июне было четыре дня, когда в Латвии были побиты прежние температурные рекорды, в том числе 13 июня в Риге зарегистрирована температура +33..+34 градуса.
Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, средняя температура воздуха в первой декаде июня составила +18,7 градуса, что на 4,9 градуса выше нормы.
Ожидается, что в ближайшую неделю максимальная температура воздуха составит +24..+29 градусов, а местами на побережье не превысит +20 градусов.
Согласно долгосрочным прогнозам, жарким будет и июль.