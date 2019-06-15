Температура воды в Юрмале около +10, в реках и озерах - до +24

Согласно информации, опубликованной Юрмальским самоуправлением, на пляжах Булдури, Дзинтари, Майори, Дубулты и Меллужи температура воды субботним утром составляет около +10 градусов, а в Яункемери и Каугури вода прогрелась до +14 и +17 градусов соответственно.

В Рижском заливе у берегов Юрмалы и Риги температура воды местами составляет менее +10 градусов, на мелководье вода может быть значительно теплее.

По данным, предоставленным Рижской думой, на пляжах Вецаки, Даугавгривы и Вакарбулли температура воды всю неделю колеблется вокруг отметки в +15, +16 градусов.

На пляжах Даугавы температура воды составляет +21 градус. Вода в Кишезерсе и озере Бабелитис прогрелась до +22 и +23 градусов соответственно.

Согласно информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды на большей части побережья Латвии составляет +10..+17 градусов.