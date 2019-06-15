Сб, 15.06.2019
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Воскресенье будет облачным

Иллюстративное фото

ФОТО: Gatis Dieziņš/LETA

В воскресенье в Латвии, начиная с юго-запада страны, увеличится количество облаков, свидетельствуют новейшие прогнозы синоптиков.

Большее количество облаков в воскресенье ожидается на юге страны, а более солнечная погода - в северных регионах. В южной части Курземе и Земгале возможен кратковременный дождь.

Будет дуть слабый ветер, ночью местами возможен туман. Минимальная температура воздуха ночью составит +9..+14, в Лиепае - до +17 градусов. Днем воздух прогреется до +18..+25 градусов.

В Риге в воскресенье ожидается облачная погода, однако без дождя и со слабым ветром.

Минимальная температура воздуха в Риге ночью составит +14 градусов, в пригороде столицы - +10..+13 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки в +23 градуса.

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