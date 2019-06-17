Самой короткой в году будет ночь с пятницы на субботу

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, метеорологическое лето в Латвии наступило 17 мая, то есть на месяц раньше, чем обычно, но на неделю позже, чем в прошлом году. Метеорологическим летом считается период, когда средняя температура выше +15 градусов.