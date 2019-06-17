Самой короткой в году будет ночь с пятницы на субботу

Самым длинным днем этого года будет пятница, 21 июня, а самой короткой ночью - ночь с пятницы на субботу.
21 июня в 18.54 в северном полушарии наступит астрономическое лето.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, метеорологическое лето в Латвии наступило 17 мая, то есть на месяц раньше, чем обычно, но на неделю позже, чем в прошлом году. Метеорологическим летом считается период, когда средняя температура выше +15 градусов.
Продолжительность самой короткой ночи в Латвии составит около 6 часов. 21 июня в Риге солнце встанет в 4.29, сядет в 22.21.
Самая короткая ночь года ожидается теплой, местами возможны дожди.