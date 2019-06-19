Тепло и без осадков: синоптики рассказали о погоде на Лиго

В пятницу, 21 июня, Латвию пересечет холодный атмосферный фронт, поэтому в выходные на Лиго станет прохладнее, однако осадков не ожидается, свидетельствуют последние прогнозы синоптиков.
В четверг и пятницу во многих регионах пройдут дожди, местами грозовые ливни с градом и сильными порывами ветра.
Будет жарко - на большей части территории страны температура составит +27..+30 градусов, в пятницу станет немного прохладнее.
В ночь с пятницы на субботу дождевые и грозовые облака покинут Латвию. В выходные станет прохладнее, но осадков не ожидается.
По прогнозам Global Forecast System, максимальная температура воздуха на Лиго и Янов день составит +21..+25 градусов, на 1-3 градуса меньше будет на побережье. Ожидается слабый северный ветер.
В Янову ночь небо будет преимущественно ясным, местами может образоваться туман. Минимальная температура воздуха ночью составит +7..+11 градусов, в окрестностях Даугавпилса столбики термометров не опустятся ниже +12..+15 градусов.