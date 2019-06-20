Чт, 20.06.2019
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Прогноз на четверг: духота и грозы с градом

Мальчик. Иллюстративное фото

ФОТО: TASS/Scanpix

В четверг днем и вечером в Латвии возрастет количество грозовых туч, в основном в западной и центральной частях страны, где можно ожидать сильный град и дожди, которые могут вызвать кратковременное наводнение, предупреждают синоптики.

Ожидается град, высокое количество осадков и чрезмерный ливень, также могут быть разрушительные порывы ветра.

Воздух прогреется до +25..+30 градусов. Ожидается духота, хотя и будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер.

В Риге во второй половине дня, в частности, вечером ожидается гроза. Будет дуть умеренный южный и юго-восточный ветер. Температура воздуха достигнет +30 градусов.

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