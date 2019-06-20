Прогноз на четверг: духота и грозы с градом

В четверг днем и вечером в Латвии возрастет количество грозовых туч, в основном в западной и центральной частях страны, где можно ожидать сильный град и дожди, которые могут вызвать кратковременное наводнение, предупреждают синоптики.
Ожидается град, высокое количество осадков и чрезмерный ливень, также могут быть разрушительные порывы ветра.
Воздух прогреется до +25..+30 градусов. Ожидается духота, хотя и будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер.
В Риге во второй половине дня, в частности, вечером ожидается гроза. Будет дуть умеренный южный и юго-восточный ветер. Температура воздуха достигнет +30 градусов.