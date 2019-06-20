Температура воды на пляжах Юрмалы от +12 до +17 градусов

Температура воды на юрмальских пляжах Синего флага утром в четверг составляла от +12 градусов в Булдури до +17 градусов в Каугури, свидетельствует информация, предоставленная самоуправлением.
Температура воды на пляже Дзинтари утром составляла +13 градусов, в Майори и Дубулты - на градус выше, в свою очередь в Меллужи и Яункемери с утра вода прогрелась до +15 градусов.
Согласно информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды на большей части побережья Латвии утром в четверг составляла +15..+19 градусов, а вода в крупнейших реках и озерах прогрелась до +18..+24 градусов.