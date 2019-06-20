Чт, 20.06.2019
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Температура воды на пляжах Юрмалы от +12 до +17 градусов

Жаркий день на юрмальском пляже

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Температура воды на юрмальских пляжах Синего флага утром в четверг составляла от +12 градусов в Булдури до +17 градусов в Каугури, свидетельствует информация, предоставленная самоуправлением.

Температура воды на пляже Дзинтари утром составляла +13 градусов, в Майори и Дубулты - на градус выше, в свою очередь в Меллужи и Яункемери с утра вода прогрелась до +15 градусов.

Согласно информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды на большей части побережья Латвии утром в четверг составляла +15..+19 градусов, а вода в крупнейших реках и озерах прогрелась до +18..+24 градусов.

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