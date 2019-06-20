Духота и грозы: какая погода ожидается в самый длинный день года?

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии распространил оранжевое предупреждение о грозах, которые надвигаются с запада. Во время ненастья ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду, ливневые дожди, возможен крупный град.

Ночью и завтра днем во многих регионах также ожидаются дожди, местами интенсивные грозовые ливни и сильные порывы ветра с градом.

Температура воздуха в ночь на пятницу составит +14..+19 градусов, днем воздух прогреется до +24..+29 градусов, на западе побережья Курземе - до +21 градуса.

В Риге в ближайшие сутки ожидается кратковременный дождь, возможны грозовые ливни. Температура воздуха ночью составит +18 градусов, днем - до +27 градусов.