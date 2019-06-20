Чт, 20.06.2019
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Духота и грозы: какая погода ожидается в самый длинный день года?

Гроза в Юрмале, иллюстративное фото.

ФОТО: Jānis

В четверг, 20 июня, во второй половине дня над Латвией формируются дождевые и грозовые тучи, и, по прогнозам синоптиков, грозы прогремят также в пятницу - в самый длинный день года.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии распространил оранжевое предупреждение о грозах, которые надвигаются с запада. Во время ненастья ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду, ливневые дожди, возможен крупный град.

Ночью и завтра днем во многих регионах также ожидаются дожди, местами интенсивные грозовые ливни и сильные порывы ветра с градом.

Температура воздуха в ночь на пятницу составит +14..+19 градусов, днем воздух прогреется до +24..+29 градусов, на западе побережья Курземе - до +21 градуса.

В Риге в ближайшие сутки ожидается кратковременный дождь, возможны грозовые ливни. Температура воздуха ночью составит +18 градусов, днем - до +27 градусов.

В пятницу, 21 июня, в 18.54 в Латвии наступит солнцестояние и начнется астрономическое лето. Самая короткая ночь в году будет с пятницы на субботу.

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