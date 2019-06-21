Пт, 21.06.2019
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Где ожидаются наиболее сильные грозы в самый длинный день года?

Иллюстративное фото. Гроза

ФОТО: TVNET aculiecinieks

В пятницу, самый длинный день года, когда завершается астрономическая весна и начнется лето, во многих регионах Латвии пройдут кратковременные дожди и грозы, прогнозируют синоптики.

Утром самого длинного дня года в Латвии будет частичная облачность.

Самые сильные грозовые ливни c мощными порывами ветра и градом ожидаются на востоке страны. 

Будет дуть от медленного до умеренного южный ветер. Воздух прогреется до +25..+29 градусов, немного ниже температура воздуха будет на побережье.

В Риге также возможен кратковременный дождь, но гроза маловероятна. Солнце прогреет воздух до +27 градусов, южный ветер сменит западный, а затем северный.

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