Где ожидаются наиболее сильные грозы в самый длинный день года?

В пятницу, самый длинный день года, когда завершается астрономическая весна и начнется лето, во многих регионах Латвии пройдут кратковременные дожди и грозы, прогнозируют синоптики.
Утром самого длинного дня года в Латвии будет частичная облачность.
Самые сильные грозовые ливни c мощными порывами ветра и градом ожидаются на востоке страны.
Будет дуть от медленного до умеренного южный ветер. Воздух прогреется до +25..+29 градусов, немного ниже температура воздуха будет на побережье.
В Риге также возможен кратковременный дождь, но гроза маловероятна. Солнце прогреет воздух до +27 градусов, южный ветер сменит западный, а затем северный.