Где ожидаются наиболее сильные грозы в самый длинный день года?

Утром самого длинного дня года в Латвии будет частичная облачность.

Самые сильные грозовые ливни c мощными порывами ветра и градом ожидаются на востоке страны.

Будет дуть от медленного до умеренного южный ветер. Воздух прогреется до +25..+29 градусов, немного ниже температура воздуха будет на побережье.