Праздничные выходные будут преимущественно солнечными, ночи прохладными

Ночь на субботу еще будет теплой, на востоке страны местами возможны дожди и грозы. Будет дуть слабый западный ветер, на побережье умеренный. Температура воздуха не опустится ниже +12..+17 градусов.

В субботу ожидается переменная облачность без существенных осадков. Максимальная температура воздуха составит от +18 градусов местами на побережье до +25 градусов в Латгале.

В воскресенье и понедельник прогнозируется повышение атмосферного давления, без осадков. Будет доминировать слабый северный ветер, ночью может образоваться туман.

В ночь на воскресенье температура воздуха понизится до +6..+10 градусов, немного теплее будет лишь местами на побережье и в городах. Днем воздух прогреется до +19..+21 градуса на побережье и до +21..+24 градусов на остальной территории страны. Ночью и в Янов день температура повысится на 1-2 градуса.