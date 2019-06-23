Воскресенье будет теплым и солнечным

23 июня в Латвии будет сухая и преимущественно солнечная погода, ожидается небольшая облачность, прогнозируют синоптики.
Будет дуть медленный ветер, в основном северный и западный. Воздух прогреется до +19..+24 градусов. Отметка в +20 градусов не будет превышена только на побережье.
Однако в некоторых частях Видземского побережья не будет холоднее +15 градусов. Сохранится медленный ветер, будет малая облачность, в некоторых местах - туман.
В Риге сохранится солнечная погода, ожидается медленный северо-западный ветер. Температура воздуха после обеда достигнет отметки +23 градусов, на побережье не будет более +21 градусов.