Воскресенье будет теплым и солнечным

Будет дуть медленный ветер, в основном северный и западный. Воздух прогреется до +19..+24 градусов. Отметка в +20 градусов не будет превышена только на побережье.

Однако в некоторых частях Видземского побережья не будет холоднее +15 градусов. Сохранится медленный ветер, будет малая облачность, в некоторых местах - туман.