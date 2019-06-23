В Янову ночь дождь идет в среднем раз в три года

Обобщив данные за последние 53 года, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии пришел к выводу, что вероятность осадков в Янову ночь в разных регионах Латвии составляет 21%-47%, в среднем по стране - 32%.
Согласно данным начиная с 1966 года, в Янову ночь дождь идет немного реже, чем в Янов день. 24 июня вероятность осадков составляет 26%-55%, в среднем по стране - 41%.
Самая дождливая Янова ночь была в 1997 году, когда выпало 11,7 мм осадков. За последние 53 года десять раз Янова ночь по всей стране прошла без осадков, последний раз это было в 2016 году.
Галерея: Лиго
Синоптики уверены, что в этом году Янова ночь по всей стране пройдет без осадков.
Средняя температура воздуха 23-24 июня составляет +14..+16 градусов. Теплее всего было в Янов день 2016 года, когда средняя температура составила +22 градуса, холоднее всего - в 1977 году (+9,6).
В Янову ночь 1992 года в Зосены было +0,7 градуса, а в 2013 году в Риге ночью температура не опускалась ниже +20,5.