В Янову ночь дождь идет в среднем раз в три года

Согласно данным начиная с 1966 года, в Янову ночь дождь идет немного реже, чем в Янов день. 24 июня вероятность осадков составляет 26%-55%, в среднем по стране - 41%.

Самая дождливая Янова ночь была в 1997 году, когда выпало 11,7 мм осадков. За последние 53 года десять раз Янова ночь по всей стране прошла без осадков, последний раз это было в 2016 году.

Галерея: Лиго

Синоптики уверены, что в этом году Янова ночь по всей стране пройдет без осадков.

Средняя температура воздуха 23-24 июня составляет +14..+16 градусов. Теплее всего было в Янов день 2016 года, когда средняя температура составила +22 градуса, холоднее всего - в 1977 году (+9,6).