В Юрмале вода прогрелась до +20 градусов

Согласно информации, предоставленной самоуправлением, самая высокая температура воды зафиксирована в Каугури и Яункемери. В Вентспилсе температура воды поднялась до +19 градусов.

Как отмечает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в Рижском заливе составляет от +16 градусов в Рое до +18..+19 градусов на большей части побережья, в Лиепайском и Вентспилсском порту вода прогрелась до +20 градусов.

Во вторник, 25 июня, и среду, 26 июня, ожидается повышение температуры еще на один градус, а во второй половине недели сильный ветер и прохладная погода приведут к понижению температуры воды. Из-за ожидания больших волн и сильных течений спасательные службы пляжа, скорее всего, поднимут красный флаг.