Синоптики: во вторник станет на градус теплее

Осадков все также не ожидается, воздух будет сухим, будет дуть слабый ветер.

Температура воздуха ночью понизится до +7..+14 градусов, максимальная температура днем составит от +20 градусов местами на побережье Рижского залива до +27 градусов на юге страны.

В Риге 25 июня сквозь облака будет светить солнце, ожидается слабый ветер. Максимальная температура воздуха ночью составит +12...+14 градусов, в пригороде - около +10 градусов; днем воздух прогреется до +21 градуса на севере страны и до +24 градусов на юге страны.