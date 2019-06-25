Вт, 25.06.2019
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В ближайшие дни в Латвии ожидается похолодание

Небо. Иллюстративное фото

ФОТО: ITAR-TASS/LETA

В среду и четверг Латвию пересечет циклон, который принесет похолодание и сильный ветер.

Синоптики прогнозируют, что прохладный период с отдельными теплыми днями будет достаточно длительным.

26 и 27 июня под влиянием циклона во многих регионах ожидаются грозовые ливни с ветром и градом.

В четверг и пятницу по всей стране будет дуть северо-западный ветер до 16-21 метра в секунду. Максимальная температура воздуха в эти дни составит +16..+21 градус. В субботу ветер немного ослабнет.

В воскресенье станет теплее, но на следующей неделе температура воздуха в Латвии вновь понизится, будет много облаков, пройдут дожди.

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