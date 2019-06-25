В ближайшие дни в Латвии ожидается похолодание

В среду и четверг Латвию пересечет циклон, который принесет похолодание и сильный ветер.
Синоптики прогнозируют, что прохладный период с отдельными теплыми днями будет достаточно длительным.
26 и 27 июня под влиянием циклона во многих регионах ожидаются грозовые ливни с ветром и градом.
В четверг и пятницу по всей стране будет дуть северо-западный ветер до 16-21 метра в секунду. Максимальная температура воздуха в эти дни составит +16..+21 градус. В субботу ветер немного ослабнет.
В воскресенье станет теплее, но на следующей неделе температура воздуха в Латвии вновь понизится, будет много облаков, пройдут дожди.