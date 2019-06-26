Ср, 26.06.2019
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >

Вода в реках Латвии прогрелась до +24 градусов

Иллюстративное фото.

ФОТО: pixabay.com

Местами в море температура воды вновь резко понизилась, а в реках и озерах вода теплая, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Из-за восточного ветра в порту Салацгривы температура воды опустилась до +7,5 градуса, на юге Курземского побережья - ниже +10 градусов. На большей части латвийского побережья температура воды составляет +15..+20 градусов.

В Венте, Лиелупе, Даугаве и Айвиексте температура воды - +21..+24 градуса, в Гауе и других реках - +18..+22 градуса.

В крупных озерах вода прогрелась до +20..+23 градусов.

Читать также

НАВЕРХ