Вода в реках Латвии прогрелась до +24 градусов

Местами в море температура воды вновь резко понизилась, а в реках и озерах вода теплая, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Из-за восточного ветра в порту Салацгривы температура воды опустилась до +7,5 градуса, на юге Курземского побережья - ниже +10 градусов. На большей части латвийского побережья температура воды составляет +15..+20 градусов.
В Венте, Лиелупе, Даугаве и Айвиексте температура воды - +21..+24 градуса, в Гауе и других реках - +18..+22 градуса.
В крупных озерах вода прогрелась до +20..+23 градусов.