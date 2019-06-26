Вечером и ночью ожидаются грозовые ливни

Завтра в течение дня на востоке и в центральных регионах страны также возможны дожди. Температура воздуха ночью составит +13..+18 градусов, днем - +16..+21 градус.

В Риге в среду вечером и в ночь на четверг возможны сильный дождь и гроза. Завтра днем может усилиться северо-западный ветер в порывах до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит +17..+19 градусов.