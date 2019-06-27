В четверг в Латвии будет дуть сильный северо-западный ветер

В четверг в Латвии скорость северо-западного ветра в порывах увеличится до 16-21 м/с, меньше ветер будет только в северо-восточных районах, прогнозируют синоптики.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение. Самые сильные порывы ветра прогнозируются в Риге.
Ветер такой скорости ломает сучья и отдельные деревья, в основном лиственные.
Днем в центральной и восточной части Латвии пройдут кратковременные дожди. Температура повысится лишь до +16..+21 градуса - это будет самый прохладный день начиная со 2 июня.
В Риге температура воздуха не превысит +19 градусов.