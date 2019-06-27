Чт, 27.06.2019
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В четверг в Латвии будет дуть сильный северо-западный ветер

Иллюстративное фото.

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В четверг в Латвии скорость северо-западного ветра в порывах увеличится до 16-21 м/с, меньше ветер будет только в северо-восточных районах, прогнозируют синоптики.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение. Самые сильные порывы ветра прогнозируются в Риге.

Ветер такой скорости ломает сучья и отдельные деревья, в основном лиственные.

Днем в центральной и восточной части Латвии пройдут кратковременные дожди. Температура повысится лишь до +16..+21 градуса - это будет самый прохладный день начиная со 2 июня.

В Риге температура воздуха не превысит +19 градусов.

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