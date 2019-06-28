В воскресенье ожидается жара, на следующей неделе станет прохладнее

В субботу Латвию пересечет теплый атмосферный фронт, и температура воздуха повысится до +17..+23 градусов. В воскресенье во второй половине дня температура составит уже +26..+30 градусов, только у моря в Лиепае и Вентспилсе будет прохладнее - до +20 градусов. Ожидается незначительное количество облаков, без осадков.