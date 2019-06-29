Синоптики: суббота в Латвии пройдет практически без осадков

Более солнечная погода ожидается в первой половине дня на востоке страны, теплее всего будет в Курземе и Земгале.

Будет дуть медленный до умеренного западный, северо-западный ветер.

Максимальная температура воздуха составит +17..+23 градуса.

В Риге в основном будет облачно, существенных осадков не ожидается.

Северо-западный ветер сменится медленным до умеренного западным ветром, температура воздуха под вечер поднимется до +21 градуса.