Сб, 29.06.2019
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Синоптики: суббота в Латвии пройдет практически без осадков

Иллюстративное фото.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Несмотря на то, что в субботу, 29 июня, в Латвии будет облачно, существенных осадков не ожидается. Только местами может пройти небольшой дождь, прогнозируют синоптики.

Более солнечная погода ожидается в первой половине дня на востоке страны, теплее всего будет в Курземе и Земгале. 

Будет дуть медленный до умеренного западный, северо-западный ветер. 

Максимальная температура воздуха составит +17..+23 градуса. 

В Риге в основном будет облачно, существенных осадков не ожидается. 

Северо-западный ветер сменится медленным до умеренного западным ветром, температура воздуха под вечер поднимется до +21 градуса.

Погодные условия определяет антициклон в Центральной Европе, а также циклоны на востоке и западе. Атмосферное давление в Латвии составляет 759-762 миллиметра ртутного столба на уровне моря. 

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