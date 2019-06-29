Синоптики: суббота в Латвии пройдет практически без осадков

Несмотря на то, что в субботу, 29 июня, в Латвии будет облачно, существенных осадков не ожидается. Только местами может пройти небольшой дождь, прогнозируют синоптики.
Более солнечная погода ожидается в первой половине дня на востоке страны, теплее всего будет в Курземе и Земгале.
Будет дуть медленный до умеренного западный, северо-западный ветер.
Максимальная температура воздуха составит +17..+23 градуса.
В Риге в основном будет облачно, существенных осадков не ожидается.
Северо-западный ветер сменится медленным до умеренного западным ветром, температура воздуха под вечер поднимется до +21 градуса.
Погодные условия определяет антициклон в Центральной Европе, а также циклоны на востоке и западе. Атмосферное давление в Латвии составляет 759-762 миллиметра ртутного столба на уровне моря.