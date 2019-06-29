В последний день июня температура воздуха резко повысится

В воскресенье, последний день июня, температура воздуха резко повысится, прогнозируют синоптики.
Облака будут частично закрывать небо, но день будет солнечным. Существенных осадков не ожидается. Ночью местами образуется туман.
Днем будет дуть умеренный западный и южный ветер.
Температура воздуха ночью составит +10..+16 градусов, а во второй половине дня +25..+30 градусов.
В Риге 30 июня будет светить солнце и дуть умеренный юго-западный ветер, температура воздуха поднимается до +29 градусов.
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