Вс, 30.06.2019
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Ожидается теплая ночь, в понедельник будет дуть сильный ветер

Ветер. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

После жаркого воскресенья в Латвии ожидается очень теплая ночь, однако понемногу начнет усиливаться южный, юго-западный ветер, прогнозируют синоптики.

В понедельник ветер усилится, его порывы будут достигать 13-18 метров в секунду. Ожидается небольшое количество облаков, местами возможен кратковременный дождь.

Минимальная температура ночью составит +15…+20 градусов. Максимальная температура днем составит от +19 градусов на западном побережье Курземе до +27 градусов в Латгале.

В Риге будет преимущественно сухая и солнечная погода, порывы западного ветра будут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха в Риге ночью составит +20 градусов, а днем +24 градуса.

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