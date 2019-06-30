Ожидается теплая ночь, в понедельник будет дуть сильный ветер

После жаркого воскресенья в Латвии ожидается очень теплая ночь, однако понемногу начнет усиливаться южный, юго-западный ветер, прогнозируют синоптики.
В понедельник ветер усилится, его порывы будут достигать 13-18 метров в секунду. Ожидается небольшое количество облаков, местами возможен кратковременный дождь.
Минимальная температура ночью составит +15…+20 градусов. Максимальная температура днем составит от +19 градусов на западном побережье Курземе до +27 градусов в Латгале.
В Риге будет преимущественно сухая и солнечная погода, порывы западного ветра будут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха в Риге ночью составит +20 градусов, а днем +24 градуса.