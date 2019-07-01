Придется потерпеть: синоптики рассказали, когда в Латвию вернется жара

Ближайшие две недели погоду в основном будут определять циклоны, поэтому часто будут порывистый ветер и дожди, ожидаются также грозы. Прохладнее всего будет на этой неделе, но и на следующей температура воздуха сохранится немного ниже нормы. Возвращение жары возможно не ранее середины месяца.