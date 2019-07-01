Придется потерпеть: синоптики рассказали, когда в Латвию вернется жара

С третьего июля температура воздуха по всей стране опустится ниже +20 градусов, а на следующей неделе станет лишь немного теплее, сообщает агентство LETA.
Ближайшие две недели погоду в основном будут определять циклоны, поэтому часто будут порывистый ветер и дожди, ожидаются также грозы. Прохладнее всего будет на этой неделе, но и на следующей температура воздуха сохранится немного ниже нормы. Возвращение жары возможно не ранее середины месяца.
Ожидается, что все ближайшие дн хоть местами, но будут идти дожди. Латвию пересекут несколько циклонов, зон низкого давления и атмосферных фронтов, поэтому невозможно назвать конкретный период, когда дожди будут сильнее.
В самые холодные ночи по всей стране, за исключением побережья, температура воздуха опустится до +5..+10 градусов, а днем не будет теплее +13..+18 градусов.