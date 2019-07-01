Пн, 1.07.2019
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  • В Мексике после бури город покрыло льдом толщиной более метра

В Мексике после бури город покрыло льдом толщиной более метра

ФОТО: Reuters/AFP/EPA/Scanpix

Несколько районов мексиканского города Гвадалахара после сильной бури, прошедшей в конце прошлой недели, покрывает толстый слой льда, сообщает ВВС.

В отдельных местах толщина льда достигает полутора метров.

Как сообщает самоуправление, лед повредил несколько сотен домов и автомобилей.

На данный момент информации о пострадавших нет.

Самоуправление для очистки улиц ото льда направило большое количество специальной транспортной техники.

В Гвадалахаре живут примерно пять миллионов человек.

Город ранее уже переживал бури, однако они не были столь сильными.

Как указал губернатор штата Халиско Энрике Алфрадо, в городе из-за льда наблюдаются невероятные виды.

"Это невиданный для города феномен. И мы все еще спрашиваем себя - являются ли изменения климата настоящими?" - указал Алфрадо.

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