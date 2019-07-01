В Мексике после бури город покрыло льдом толщиной более метра

Несколько районов мексиканского города Гвадалахара после сильной бури, прошедшей в конце прошлой недели, покрывает толстый слой льда, сообщает ВВС.
В отдельных местах толщина льда достигает полутора метров.
Как сообщает самоуправление, лед повредил несколько сотен домов и автомобилей.
На данный момент информации о пострадавших нет.
Самоуправление для очистки улиц ото льда направило большое количество специальной транспортной техники.
В Гвадалахаре живут примерно пять миллионов человек.
Город ранее уже переживал бури, однако они не были столь сильными.
Как указал губернатор штата Халиско Энрике Алфрадо, в городе из-за льда наблюдаются невероятные виды.
"Это невиданный для города феномен. И мы все еще спрашиваем себя - являются ли изменения климата настоящими?" - указал Алфрадо.