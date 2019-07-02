В среду пройдут дожди, станет прохладнее

В ближайшие сутки на большей части территории Латвии временами ожидается дождь, местами грозовые ливни с градом, прогнозируют синоптики.
Западный, северо-западный ветер в порывах усилится до 11-16 метров в секунду, а во время грозы порывы ветра могут достичь 22 метров в секунду.
Температура воздуха ночью понизится до +9..+13 градусов. Днем на солнце воздух прогреется до +16..+19 градусов, во время интенсивных осадков температура воздуха местами может опуститься до +11 градусов.
В Риге временами ожидается дождь, особенно ночью. Возможны также грозы. Температура и ночью, и днем составит от +11 до +18 градусов.