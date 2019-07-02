Вт, 2.07.2019
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В среду пройдут дожди, станет прохладнее

Ветер. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В ближайшие сутки на большей части территории Латвии временами ожидается дождь, местами грозовые ливни с градом, прогнозируют синоптики.

Западный, северо-западный ветер в порывах усилится до 11-16 метров в секунду, а во время грозы порывы ветра могут достичь 22 метров в секунду.

Температура воздуха ночью понизится до +9..+13 градусов. Днем на солнце воздух прогреется до +16..+19 градусов, во время интенсивных осадков температура воздуха местами может опуститься до +11 градусов.

В Риге временами ожидается дождь, особенно ночью. Возможны также грозы. Температура и ночью, и днем составит от +11 до +18 градусов.

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