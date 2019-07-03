Среда будет прохладной и дождливой

В среду в Латвии воздух прогреется до +14..+19 градусов, во время осадков может похолодать до +10 градусов, сообщает агентство LETA.
По всей стране пройдут дожди, ожидается преимущественно кратковременный дождь, местами - ливни с грозами и градом. Между облаками будет проглядывать солнце.
Порывы западного, северо-западноговетра достигнут 9-14 метров в секунду, во время осадков возможны и более сильные порывы.
В Риге периодически будет выглядывать солнце, ожидается кратковременный дождь, будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер, температура воздуха кратковременно поднимется до +18 градусов.