Местами температура опустилась до 9 градусов, ночью станет еще холоднее

В среду, 3 июля, в середине дня во время грозы в Дурбе температура воздуха опустилась до +9,3 градуса, аналогичная температура была зарегистрирована во время дождя в Видземе, свидетельствуют данные метеорологических станций наблюдения.
В ночь на четверг облачность в Латвии уменьшится, местами пройдут дожди, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха опустится до +5..+9 градусов и только местами на побережье сохранится выше +10 градусов.
Днем облачность усилится, во многих регионах пройдут дожди, грозы с градом и сильными порывами ветра.
Максимальная температура воздуха составит +15..+19 градусов.
В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью понизится до +9 градусов, в пригородах местами до +6 градусов. Днем будет не теплее +19 градусов.