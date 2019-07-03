Ср, 3.07.2019
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Местами температура опустилась до 9 градусов, ночью станет еще холоднее

Дождливый день в столице

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В среду, 3 июля, в середине дня во время грозы в Дурбе температура воздуха опустилась до +9,3 градуса, аналогичная температура была зарегистрирована во время дождя в Видземе, свидетельствуют данные метеорологических станций наблюдения.

В ночь на четверг облачность в Латвии уменьшится, местами пройдут дожди, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха опустится до +5..+9 градусов и только местами на побережье сохранится выше +10 градусов.

Днем облачность усилится, во многих регионах пройдут дожди, грозы с градом и сильными порывами ветра.

Максимальная температура воздуха составит +15..+19 градусов.

В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью понизится до +9 градусов, в пригородах местами до +6 градусов. Днем будет не теплее +19 градусов.

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