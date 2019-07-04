В Латвию идут ливни и разрушительный ветер

В ночь на пятницу по всей Латвии начиная с запада пройдет дождь, который местами будет интенсивным.

Порывы юго-западного ветра на побережье усилятся до 18 метров в секунду.

С утра и днем из-за облаков будет выглядывать солнце, однако во многих регионах ожидаются ливни, которые местами будет сопровождать град и раскаты грома.

Скорость порывов западного ветра превысит 15 метров в секунду, местами достигнув 20-25 метров в секунду.

Самый сильный ветер ожидается на побережье Курземе, особенно в окрестностях Вентспилса, а вечером пятницы - на побережье Видземе.

Однако отдельные грозовые облака разрушительные порывы ветра могут принести в любую точку страны.

Ветер будет ломать деревья во всех регионах. Жителям не рекомендовано находиться в парках и лесах, возможно, придется отменить мероприятия на природе.

Если сбудутся самые плохие прогнозы, пожарно-спасательная служба 5 июля получит наибольшее число вызовов за последние два-три года. В 2016 году 18 июня, когда порывы ветра достигали 23 метров в секунду, спасатели получили более 400 вызовов. Наибольшее число вызовов традиционно ожидается в Риге и окрестностях.

В субботу максимальная скорость западного, северо-западного ветра снизится до 12-17 метров в секунду, прогнозируют синоптики.

Отметим, что в четверг в Латвии будет частично облачная погода, во многих регионах пройдет кратковременный дождь, местами ожидаются ливни с градом и, возможно, грозой, прогнозируют синоптики.

Воздух прогреется до +15..+19 градусов, однако во время интенсивных осадков температура упадет до +10 градусов. Будет дуть умеренный западный ветер, однако грозовые облака могут стать причиной сильных порывов ветра.