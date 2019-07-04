Синоптики: Ветер на море достигнет штормовой силы и принесет разрушения

В пятницу в открытом море у берегов Курземе, днем и в ночь на субботу также в Рижском заливе ожидаются волны высотой до трех метров, сообщается на сайте Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Возможность береговой эрозии и разрушений усилит высокий уровень воды. Больше всего - до 70 сантиметров выше среднего - уровень воды поднимется на Видземском побережье.

В пятницу на севере Курземе, днем и вечером также на Видземском побережье ожидается западный ветер порывами до 25 метров в секунду.

Шторм на море может смыть скамейки, мостки, кабинки для переодевания и передвижные туалеты на пляжах, а также причинить другие разрушения.

В других регионах Латвии мощные порывы ветра в основном будут ломать деревья.