Чт, 4.07.2019
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Синоптики: Ветер на море достигнет штормовой силы и принесет разрушения

Иллюстративное фото

ФОТО: Agnese Gulbe/LETA

В пятницу, 5 июля, ветер, который на море достигнет штормовой силы, может причинить разрушения на побережье в Курземе и Видземе, в том числе в Риге, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

В пятницу в открытом море у берегов Курземе, днем и в ночь на субботу также в Рижском заливе ожидаются волны высотой до трех метров, сообщается на сайте Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Возможность береговой эрозии и разрушений усилит высокий уровень воды. Больше всего - до 70 сантиметров выше среднего - уровень воды поднимется на Видземском побережье.

В пятницу на севере Курземе, днем и вечером также на Видземском побережье ожидается западный ветер порывами до 25 метров в секунду.

Шторм на море может смыть скамейки, мостки, кабинки для переодевания и передвижные туалеты на пляжах, а также причинить другие разрушения.

В других регионах Латвии мощные порывы ветра в основном будут ломать деревья.

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