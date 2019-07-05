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Штормовой ветер, дожди и град: по всей Латвии объявлено желтое предупреждение
В Курземе ситуация более критическая

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В пятницу, 5 июля, и в ночь на субботу самый сильный ветер ожидается на севере Курземе и на видземском побережье, где, согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, скорость порывов ветра будет достигать 25-28 метров в секунду. Объявлено оранжевое предупреждение. 

На оставшейся части территории Латвии объявлено желтое предупреждение - местами порывы ветра будут достигать 20-23 метров в секунду.

В Риге также действует желтое предупреждение, поскольку ожидается, что самые сильные порывы ветра возможны к северу от столицы. 

В большей части страны скорость западного ветра в порывах достигнет 14-19 метров в секунду. В далеких от моря краях порывы, скорость которых превышает 20 метров в секунду, возможны в связи с дождевыми и грозовыми облаками. 

Максимальная температура воздуха составит +12..+17 градусов. В большей части Латвии ожидаются дожди, местами сильные ливни, гроза и град.

В Риге временами ожидается дождь, температура воздуха не превысит +16 градусов. Скорость ветра в порывах в ближайшие сутки составит 19-24 метров в секунду.

В открытом море у берегов Курземе ожидаются волны высотой до трех метров, в Рижском заливе высота волн достигнет 2-2,5 метра. Береговую эрозию и разрушения на пляжах Видземе усилит высокий уровень воды, который в пятницу вечером поднимется на 70 сантиметров выше среднего. В других местах Латвии сильный ветер может поломать деревья.

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