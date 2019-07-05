Штормовой ветер, дожди и град: по всей Латвии объявлено желтое предупреждение

На оставшейся части территории Латвии объявлено желтое предупреждение - местами порывы ветра будут достигать 20-23 метров в секунду.

В Риге также действует желтое предупреждение, поскольку ожидается, что самые сильные порывы ветра возможны к северу от столицы.

В большей части страны скорость западного ветра в порывах достигнет 14-19 метров в секунду. В далеких от моря краях порывы, скорость которых превышает 20 метров в секунду, возможны в связи с дождевыми и грозовыми облаками.

Максимальная температура воздуха составит +12..+17 градусов. В большей части Латвии ожидаются дожди, местами сильные ливни, гроза и град.

В Риге временами ожидается дождь, температура воздуха не превысит +16 градусов. Скорость ветра в порывах в ближайшие сутки составит 19-24 метров в секунду.