Уже в воскресенье Латвию накроет новый циклон. Снова сильные грозовые ливни

Суббота, 6 июля, пройдет под влиянием уходящего циклона, а уже в воскресенье страну накроет новый циклон, прогнозируют синоптики.
Центр нынешнего циклона в ближайшие сутки переместится с юга Эстонии в Россию, и уже в субботу его влияние ослабнет, хотя днем еще будет дуть порывистый западный, северо-западный ветер до 18 метров в секунду. Также возможны кратковременные ливни и грозы.
В ночь на воскресенье новый циклон с запада вновь принесет дождевые облака и сильный ветер.
В воскресенье в ряде регионов страны пройдут сильные грозы с интенсивными ливнями и градом.
Температура воздуха в субботу и воскресенье не превысит +15..+20 градусов. Минимальная температура ночью составит +7..+12 градусов.
Дожди и грозы в Латвии ожидаются и в последующие дни, а температура воздуха не изменится.