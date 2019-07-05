Пт, 5.07.2019
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Уже в воскресенье Латвию накроет новый циклон. Снова сильные грозовые ливни

Иллюстративное фото

ФОТО: Apollo lasitājs Māris

Суббота, 6 июля, пройдет под влиянием уходящего циклона, а уже в воскресенье страну накроет новый циклон, прогнозируют синоптики.

Центр нынешнего циклона в ближайшие сутки переместится с юга Эстонии в Россию, и уже в субботу его влияние ослабнет, хотя днем еще будет дуть порывистый западный, северо-западный ветер до 18 метров в секунду. Также возможны кратковременные ливни и грозы.

В ночь на воскресенье новый циклон с запада вновь принесет дождевые облака и сильный ветер.

В воскресенье в ряде регионов страны пройдут сильные грозы с интенсивными ливнями и градом.

Температура воздуха в субботу и воскресенье не превысит +15..+20 градусов. Минимальная температура ночью составит +7..+12 градусов.

Дожди и грозы в Латвии ожидаются и в последующие дни, а температура воздуха не изменится.

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