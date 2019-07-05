Уже в воскресенье Латвию накроет новый циклон. Снова сильные грозовые ливни

Центр нынешнего циклона в ближайшие сутки переместится с юга Эстонии в Россию, и уже в субботу его влияние ослабнет, хотя днем еще будет дуть порывистый западный, северо-западный ветер до 18 метров в секунду. Также возможны кратковременные ливни и грозы.