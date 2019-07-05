В Балтийском море бушует буря: скорость ветра - до 28 м/с

В ближайшие часы по всей стране ожидаются порывы ветра до 20-25 метров в секунду, самый сильный ветер ожидается на севере Курземе и побережье Видземе, предупреждают синоптики.

В субботу, 6 июля, порывы западного, северо-западного ветра все еще будут достигать 13-18 метров в секунду, ночью на побережье скорость ветра составит до 22 метров в секунду.

До утра субботы большую часть неба над Латвией продолжат пересекать дождевые облака. Местами будет идти сильный дождь, в некоторых районах Видземе количество осадков может превысить 20 мм, ожидается также гроза и град.

Минимальная температура воздуха в ночь на субботу составит +8..+13 градусов. Во второй половине субботнего дня солнце прогреет воздух до +16..+20 градусов, однако на дальнем востоке страны под слоем облаков температура не превысит +13 градусов.

В Риге до утра субботы временами будет идти дождь, возможны сильные осадки, позднее солнце будет сменяться облачной погодой. Скорость порывов западного, северо-западного ветра достигнет 19-23 метров в секунду, в субботу во второй половине дня ветер заметно утихнет.