Сб, 6.07.2019
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В субботу ветрено и тепло до +20 градусов

Работник Rīgas dārzi un parki. Иллюстративное фото.

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В субботу утром во многих местах в Видземе, Латгале и восточных районах Земгале пройдет дождь, местами сильный. В течение дня в Латвии ожидается ветреная и частично солнечная погода, но температура воздуха поднимется до +16..+20 градусов, прогнозируют синоптики.

На несколько градусов ниже будет на крайнем востоке страны, где ожидаются дожди и грозы, возможен также град. В остальной части Латвии образуются лишь несколько небольших дождевых облаков.

Порывы западного и северо-западного ветра будут достигать до 12-17 метров в секунду. 

В Риге солнце будут сменять облака, существенных осадков не ожидается. Северо-западный ветер будет дуть до 15 метров в секунду. Температура воздуха ожидается +18..+19 градусов.

Погодные условия в Латвии определяются циклоном, уходящим в Россию. 

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