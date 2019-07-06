В субботу ветрено и тепло до +20 градусов

В субботу утром во многих местах в Видземе, Латгале и восточных районах Земгале пройдет дождь, местами сильный. В течение дня в Латвии ожидается ветреная и частично солнечная погода, но температура воздуха поднимется до +16..+20 градусов, прогнозируют синоптики.
На несколько градусов ниже будет на крайнем востоке страны, где ожидаются дожди и грозы, возможен также град. В остальной части Латвии образуются лишь несколько небольших дождевых облаков.
Порывы западного и северо-западного ветра будут достигать до 12-17 метров в секунду.
В Риге солнце будут сменять облака, существенных осадков не ожидается. Северо-западный ветер будет дуть до 15 метров в секунду. Температура воздуха ожидается +18..+19 градусов.
Погодные условия в Латвии определяются циклоном, уходящим в Россию.