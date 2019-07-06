Температура воды в местах для купания не превышает +19 градусов

Температура воды в море на побережье Латвии составляет +13..+17 градусов. В больших озерах температура воды упала до +17..+18 градусов, а в озере Разнас - до +14 градусов.

Самая теплая вода сохраняется в Лиелупе, где ее температура составляет +18..+19 градусов. Температура воды в Венте, Даугаве и Айвиексте утром субботы составляет +16..+18 градусов. Температура воды в Гауе и большей части остальных рек упала до +15, +16 градусов.

Еще неделю назад температура воды в большинстве рек и озер составляла +17..+21 градус, а в море - от +12 до +18 градусов.

Год назад - 6 июля 2018 года - температура воды в реках и озерах Латвии была примерно такой же как сейчас, а температура воды в море местами не превышала +10 градусов.